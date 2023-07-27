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Erzurum Bilim’de geleceğin bilim insanları yetişiyor

27.07.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilim Erzurum atölyelerinde yarınların bilim insanları yetişiyor.

Ülkemizde son yıllarda teknoloji hamlesi adına yapılan örnek çalışmalardan birisi de Erzurum’da çocuklarımızı yarının dünyasına hazırlıyor. Türkiye’nin, daha iyi bir dünya için sözünü ve sesini yükseltebilmesi, ekonomik ve insani açıdan gelişmiş toplumlar arasında yer alması için milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesinin kaçınılmaz olduğuna inanan genç girişimciler için imkan sağlayan Erzurum Bilim atölyeleri, yürüttüğü proje ve çalışmalarla, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesine yönelik katkı sağlamayı hedefliyor.

6-14 yaş arası öğrencilerin vazgeçilmez mekanı olan Erzurum Bilim’de astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi (Fizik, Kimya, Biyoloji), Tasarım Atölyesi, Girişim Atölyesi ve Akıllı Tarım Atölyesi olmak üzere toplam yedi farklı alanda ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere özgün içeriğiyle uygulamalı atölye eğitimleri veriliyor. Burada bulunan çocuklar aynı zamanda teknoloji ve proje yarışmalarına hazırlanıyor.
Bilim Erzurum Eğitmenlerinden Abdulkadir Sümbül, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı ortaklığıyla kurulan Erzurum Bilim’in şu anda yaz okulu kapsamında eğitimlerini devam ettirdiğini belirterek, “Burada çocuklarımızla beraber dolu dolu ve onları bir çok anlamda geliştirecek bilgilerin olduğu faaliyetler yapıyoruz. Aynı zamanda TEKNOFEST’e hazırlık anlamında altyapı oluşturuyoruz” dedi.

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