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Erzurum Diplomasi Akademisi 4. yıl çalışmaları 200. gününe ulaştı

ERZURUM HABERLERİ  | 10.06.2020 11:35 | Son Güncelleme

Dört yıl önce Erzurum Büyükşehir Belediyesi himayesinde bir kariyer ve farkındalık projesi olarak başlatılan Erzurum Diplomasi Akademisi çalışmaları bu sene 200.

Erzurum Diplomasi Akademisi 4. yıl çalışmaları 200. gününe ulaştı

Dört yıl önce Erzurum Büyükşehir Belediyesi himayesinde bir kariyer ve farkındalık projesi olarak başlatılan Erzurum Diplomasi Akademisi çalışmaları bu sene 200. gününe ulaştı. Yüz yüze ve çevrimiçi eğitimlerin uygulandığı Diplomasi Akademisi kapsam ve yöntem olarak Türkiye’de sahasında ilk olma özelliğini taşıyor.
Program çerçevesinde bu dönem yaklaşık bin üniversite ve lise öğrencisine günlük eğitimler verildi, 500’ün üzerinde makale ve analiz incelendi, 20 kitap okuması ve müzakeresi yapıldı, 19 ülke-bölge araştırma grubunun yönettiği bültenlerle on binlerce kişiye ulaşan içerikler üretildi ve kamu diplomasisi faaliyeti gerçekleştirildi ve salgın öncesinde saha araştırmaları gerçekleştirildi.
Bu sene 200 gün boyunca “Girişimci ve İnsani Dış Politika” üst başlığı ile gerçekleştirilen programın birinci kademe eğitimleri çerçevesinde katılımcılara dış politika, kültürel ve insani diplomasi ve jeopolitik gibi temel konuların yanı sıra basın takibi, harita okuma, sosyal medya okur yazarlığı, kamu diplomasisi, proje yazını ve yönetimi çalışmaları gerçekleştirildi. 150 gün sürecek yaz dönemi ikinci kademe çalışmalarında ise analiz ve raporlama çalışmaları, proje yönetimi, bölge araştırmaları, kamu diplomasisi ve gönüllülük eğitimlerine ağırlık verilecek. Türkiye’nin her yerinden katılımın olduğu Erzurum Diplomasi Akademisi’nin beşinci yıl başvuruları ise bu ay başladı.
“Çalışmaya ilgi her geçen yıl artıyor ve programımız başka şehirlerde de modelleniyor” diyen proje danışmanı Uluslararası Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir, yüzlerce gencin bu çalışma ile ülkemize hizmet etmek için daha nitelikli hale geldiğini, programın kariyer ve farkındalık amaçlı sivil bir girişim olarak başlatıldığını ve Erzurum Diplomasi Akademisi’nin Erzurum merkezli bir düşünce kuruluşu olmasını hedeflediklerini, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in bu doğrultuda projeyi himaye ettiğini ifade etti.

Erzurum Diplomasi Akademisi 4. yıl çalışmaları 200. gününe ulaştı

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