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Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de sağanak bekleniyor

13.06.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde, havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğlen saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 20, Ağrı'da 16, Erzincan ve Tunceli'de 13, Ardahan'da 9, Erzurum'da 8, Kars'ta 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 33, Tunceli'de 31, Ağrı'da 28, Erzincan'da 26, Kars'ta 23, Erzurum'da 22 ve Ardahan'da 19 derece olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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