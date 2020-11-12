Erzurum GSİM bin fidan dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye’de başlatılan ağaç dikme seferberliği kapsamında Erzurum GSİM, bin adet fidan dikimi yaparak kampanyaya destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye’de başlatılan ağaç dikme seferberliği kampanyasına iştirak eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurumun tesislerine ait kampüse bin adet fidan dikti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel, Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Şube Müdürleri ile KYK Yurt Müdürlerinin de katıldığı fidan dikme etkinliğinde fidanlar toprakla buluştu. Erzurum GSİM, Gençlik Merkezleri ve KYK çalışanları ile KYK’larda kalan öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen fidan dikme töreninde, çam, ladin, huş, kayın gibi ağaçlar GSİM tesislerine dikildi.

Yoğun bir katılımla fidan dikimi gerçekleştirdiklerini ve bin adet fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemizde ağaç dikme seferberliği başlatılmıştır. Bizde Erzurum Valimiz Okay Memiş öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bin adet ağaç dikerek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emirlerini yerine getirdik. Daha yeşil ve ormanı bol olan Erzurum ve Türkiye için fidanları toprakla buluşturduk” diye konuştu.

Bu arada Covid-19 pandemisi nedeniyle gençler maske ve mesafe tedbirlerine riayet ederek fidan diktiler. Ağaç dikiminden sonra fidanlara ilk can suyu da verildi.

