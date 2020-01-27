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Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Şehir Hastanesi’ açıklaması

ERZURUM HABERLERİ  | 27.01.2020 17:03 | Son Güncelleme

Erzurum Şehir Hastanesi ile ilgili basında yer alan “Dev Hastane Şimdiden Çöktü” başlıklı haberle ilgili Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Şehir Hastanesi’ açıklaması

Erzurum Şehir Hastanesi ile ilgili basında yer alan “Dev Hastane Şimdiden Çöktü” başlıklı haberle ilgili Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir tarafından yazılı açıklama yayımlandı.
Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Bedir tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yapımı tamamlanmış olan binalarımızın sağlık hizmet sunumuna hazır hale getirilebilmesi için bazı altyapı çalışmaları halen devam etmektedir. Bu kapsamda, hastanemizde asma tavan boşluklarından ve diğer alanlardan kablolama çalışmaları yapılırken, yapımı tamamlanmış imalatlarda zaman zaman, yer yer çeşitli hasarlar meydana gelebilmektedir. Söz konusu haberdeki görüntüler de böyle bir çalışma sonucu oluşmuştur. Hadisenin meydana geldiği andan itibaren Müdürlüğümüzce ivedi olarak yüklenici firmalarla irtibata geçilmiştir. İlgili yüklenici firmalar tarafından gerekli çalışmalar başlatılmış olup, oluşan hasarlar tamamen yüklenici firmalar tarafından giderilmektedir. Herhangi bir kamu zararı söz konusu değildir. Konu ayrıca Bakanlığımız tarafından da takip edilmektedir.”

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