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Erzurum ile Ardahan'da kış çilesi ve doğal güzellikler bir arada

02.02.2021 12:00 | Son Güncelleme:
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Erzurum ile Ardahan'da kış çilesi ve doğal güzellikler bir arada

ERZURUM (AA) - Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava ile kar yağışı yöre sakinlerinin yaşamını zorlaştırırken, doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.

Bir süre önce kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'da soğuk hava etkili oluyor.

Belediye ekiplerinin yollarda buz ve karı temizleme çalışması yürüttüğü kentte, kırağı tutan ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu.

- Ardahan

Ardahan'da da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, ağaç ve yapraklar kırağı tuttu.

Doğanın kırağıyla kaplanmasıyla güzel görüntülerin oluştuğu kentte, Kura Nehri'nin yüzeyinde buzlanma meydana geldi.

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