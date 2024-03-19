YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkisini sürdürüyor

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkisini sürdürüyor

AA AA
19.03.2024 11:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkisini sürdürüyor

Erzurum'da bazı araçların üzeri ile park ve bahçeler karla kaplandı. Karlı arazilerde yiyecek arayan kuşlar görüntülendi.

Kar, Şenkaya ilçesini de beyaza bürüdü. Aydoğdu Mahallesi mevkisindeki kar ve sisle kaplanan Sarıçam Ormanları ile Oltu-Göle karayolu dron ile görüntülendi.

KARS

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Tarihi yapılar güzel görüntüler oluşturan kar, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde de yoğun kar yağışı etkili oldu.

İki ilçedeki vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ile iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar yağışına sevinen çocuklar, okul bahçesinde kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Vatandaşlardan Halil Demirci, AA muhabirine, kar yağışının birkaç gündür devam ettiğini belirterek, "Mart geldi bahar dedik ama tekrar kış geldi. Son iki üç gündür kar yağdı. Sarıkamış’ta harika kar var." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

ARDAHAN

Ardahan’da da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla süren kar nedeniyle kentin birçok noktası beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yüksek kesimlerde ise yer yer tipi ve buzlanmaya neden oluyor.

AĞRI

Ağrı'da da etkili olan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı sonrası dağlık alanlar yeniden beyaza büründü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lapseki’de 5. Kitap Festivali ve İmza Günleri’nin açılışı gerçekleştiLapseki’de 5. Kitap Festivali ve İmza Günleri’nin açılışı gerçekleşti
Büyükşehir zabıtadan Tüketici Haftasına özel resim yarışmasıBüyükşehir zabıtadan Tüketici Haftasına özel resim yarışması
Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldüKocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ağrı Erzurum Kars Ardahan

Kars Namaz Vakitleri 19 Mart Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:06
Öğle
12:20
İkindi
15:44
Akşam
18:25
Yatsı
19:44

Kars Nöbetçi Eczaneler19 Mart Salı

Aras eczanesi
Kagizman
Akin eczanesi
Selim
Sağlik eczanesi
Sarikamis
Tazegül eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.