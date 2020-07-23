YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümünde F-16'ların gösterisi nefes kesti

Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümünde F-16'ların gösterisi nefes kesti

ERZURUM HABERLERİ  | 23.07.2020 13:58 | Son Güncelleme

Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümünde F-16'ların gösterisi nefes kesti

Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü kutlama etkinliklerinde, F-16'lar kent üzerinde gösteri uçuşu yaptı, tiyatrocular "Erzurum Kongresi"ni canlandırdı.

Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Milli Mücadele ve Erzurum Kongresi'nin 101. yılında, Kongre Binası'nda "Erzurum Kongresi"ni canlandırdı.

Ardından protokol üyeleri ile katılımcılar, Kongre Binası bahçesinde, kent üzerinde gösteri yapan F-16 uçaklarının gösterisini ilgiyle izledi.

Vali Okay Memiş, gazetecilere, Erzurum Kongresi'nin toplanma sürecini ve alınan kararları anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kongre'nin 101. yıl dönümünü kısa süreli etkinliklerle kutladıklarını ifade eden Memiş, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ilde vali olarak görev yapmaktan onur ve mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Memiş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri minnet ve rahmetle andı.

Programa CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Divan Kurulu Üyesi Ahmet Kaya ile Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, kurum müdürleri, askeri erkan, gaziler ve siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:13
Sabah
04:59
Öğle
12:26
İkindi
16:21
Akşam
19:44
Yatsı
21:22

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Pelin Eczanesi
Palandoken
Sağlam Eczanesi
Yakutiye
Baysal Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Devlet desteğiyle iş kuran kadın, ev hanımlarıyla pişirdiği su böreğini Türkiye'ye tattırıyor

Devlet desteğiyle iş kuran kadın, ev hanımlarıyla pişirdiği su böreğini Türkiye'ye tattırıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

Aziziye’de büyük sınavlar öncesi deneme sınavı

Aziziye’de büyük sınavlar öncesi deneme sınavı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.