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Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ilk öğrencileriyle eğitime başladı

30.09.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak: - "Hem nitelikli akademik kadrosu hem de sunduğu gelişmiş imkanlarla öğrencilerini donanımlı bireyler olarak mezun eden ETÜ, kütüphane imkanları, kulüp faaliyetleri, yabancı dil eğitimleri ve sosyal olanakların bol olduğu yaşam merkezleri ile öğrencilerini her yönden besleyen imkanlar sunuyor"

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, ilk öğrencilerine eğitim vermeye başladı.

ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, ilk kez öğrenci alan fakülte, 2021-2022 akademik yılı oryantasyon programı düzenledi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, programda yaptığı konuşmada, ETÜ'ye kayıt yaptırarak Sağlık Bilimleri Fakültesinin ilk öğrencileri olma şansını elde eden öğrencileri tebrik ederek yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğrencileri sadece akademik eğitimin değil aynı zamanda sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerle dolu bir üniversite hayatının beklediğini ifade eden Çakmak, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem nitelikli akademik kadrosu hem de sunduğu gelişmiş imkanlarla öğrencilerini donanımlı bireyler olarak mezun eden ETÜ, kütüphane imkanları, kulüp faaliyetleri, yabancı dil eğitimleri ve sosyal olanakların bol olduğu yaşam merkezleri ile öğrencilerini her yönden besleyen imkanlar sunuyor. Özellikle son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte sağlık sektörü de bu geçiş sürecine entegre olmayı sürdürüyor. Buna uyum sağlayan üniversitemiz, kendisini sürekli yenileyip geliştirerek çağa ayak uyduracak çalışmalar yapmanıza zemin hazırlıyor."

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu da evrensel değerler ışığında toplumsal sorunlara duyarlı, araştıran ve analitik düşünen sağlık personelleri yetiştirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal ve çok sayıda akademik personel de katıldı.

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