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Erzurum Ticaret Borsası

20.05.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,94 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg35,0040,0035,94HMSPatatesKg0,850,850,85HTSKırmızı mercimekKg8,758,758,75HTSLor peynirKg8,009,008,69HTSHTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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