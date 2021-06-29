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Erzurum Ticaret Borsası

29.06.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tereyağın kilogramı ortalama 50,86 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 50,86 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg46,0053,0050,86HTSYağlı peynirKg22,0022,0022,00HTSKaşar peyniriKg36,0039,0238,55HTSTavuk etiKg15,0019,0016,28HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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