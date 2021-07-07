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Erzurum Ticaret Borsası

07.07.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sucuğun kilogramı 61,88 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) sucuğun kilogramı 61,88 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİSucukKg61,8861,8861,88HTSYağlı peynirKg1,9330,1411,33HTSYumurta koliKg13,9617,0415,49HTSAyçiçek yağıKg13,7016,5014,94HTSZeytinyağıKg26,0026,0026,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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