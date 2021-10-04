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Erzurum Ticaret Borsası

04.10.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tereyağının kilogramı 37 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 37 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg37,0037,0037,00HTSPatatesKg1,351,351,35HTSKuru soğanKg2,102,102,10HTSCivil peynirKg20,0022,0020,61HTSYağlı peynirKg21,6421,6421,64HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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