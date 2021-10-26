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Erzurum Ticaret Borsası

26.10.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 43 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg43,0043,0043,00HTSEt büyükbaşKg42,0042,0142,00HMSCivil peynirKg18,5626,0018,67HTSLor peynirKg16,6716,6716,67HTSPatatesKg1,351,351,35HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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