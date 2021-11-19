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Erzurum Ticaret Borsası

19.11.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 53 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKG53,0053,0053,00HTSPatatesKG1,351,351,35HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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