Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg65,0065,0065,00HTSYumurtaKg0,581,250,86HTS

Kaşar peyniriKg58,0058,0058,00HTSİnek sütüKg4,944,944,94HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı



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