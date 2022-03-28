YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

28.03.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ayçiçek yağının kilogramı 25,81 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİAyçiçek yağıKg25,8125,8125,81HTSKırmızı mercimekKg12,0020,2814,22HTSTereyağıKg72,1373,9872,90HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacakErzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacak
Emine Erdoğan'dan Ukrayna'dan getirilen yetim çocuklara ilişkin paylaşım:Emine Erdoğan'dan Ukrayna'dan getirilen yetim çocuklara ilişkin paylaşım:
Eskişehirli "baston bağlama" ustasının cenazesi memleketinde toprağa verildiEskişehirli "baston bağlama" ustasının cenazesi memleketinde toprağa verildi

Erzurum Namaz Vakitleri 28 Mart Pazartesi

İmsak
04:34
Sabah
05:59
Öğle
12:25
İkindi
15:55
Akşam
18:41
Yatsı
20:00

Erzurum Nöbetçi Eczaneler28 Mart Pazartesi

Uzun Eczanesi
Palandoken
Karaavcı Eczanesi
Yakutiye
Aygün Eczanesi
Palandoken
İnci Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.