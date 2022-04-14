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Erzurum Ticaret Borsası

14.04.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 70 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg70,0070,0070,00HTSYağlı peynirKg30,0030,0030,00HTSPatatesKg3,903,903,90HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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