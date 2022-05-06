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Erzurum Ticaret Borsası

06.05.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg67,7267,7267,72HTSTereyağıKg60,0075,0270,22HTSCivil peynirKg40,0044,9841,05HTSYağlı peynirKg45,0045,0045,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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