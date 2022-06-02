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Erzurum Ticaret Borsası

02.06.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı 120 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİBüyükbaş etKg120,00120,00120,00HTSTereyağıKg66,0066,0066,00HTSBuğday kepeğiKg1,601,601,60HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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