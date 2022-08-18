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Erzurum Ticaret Borsası

18.08.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg132,90132,90132,90HTSBulgurKg7,0013,867,31HTSAyçiçeği yağıKg31,1932,1831,77HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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Anahtar Kelimeler:
bulgur ayçiçek yağı fiyat satış

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