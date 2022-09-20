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Erzurum Ticaret Borsası

20.09.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 97 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg97,0097,0097,00HTSNohutKg23,0029,0025,00HTSBulgurKg9,9615,0013,07HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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Anahtar Kelimeler:
tereyağı fiyat satış

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