Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 130 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CÜNSİBİRİNEN AZFİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg130,00130,00130,00HTSKaşar peyniriKg78,8478,8478,84HTSTavuk etiKg10,0035,1122,01HTSGHTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç



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