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Erzurum Ticaret Borsası

18.10.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 110 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CÜNSİBİRİNEN AZFİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg110,00110,00110,00HTSKaşar peyniriKg88,00110,00106,33HTSYağlı peynirKg66,0070,0069,79HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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Anahtar Kelimeler:
tereyağı Erzurum

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