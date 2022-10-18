Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 110 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CÜNSİBİRİNEN AZFİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg110,00110,00110,00HTSKaşar peyniriKg88,00110,00106,33HTSYağlı peynirKg66,0070,0069,79HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı



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