Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 130 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CÜNSİBİRİNEN AZFİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg130,00130,00130,00HTSCivil peynirKg71,0080,3974,32HTSTereyağıKg110,00112,00110,19HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı



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