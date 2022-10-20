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Erzurum Ticaret Borsası

20.10.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 130 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CÜNSİBİRİNEN AZFİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg130,00130,00130,00HTSCivil peynirKg71,0080,3974,32HTSTereyağıKg110,00112,00110,19HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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