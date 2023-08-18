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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi görevine başladı:

18.08.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valiler Kararnamesi ile Çorum'dan Erzurum'a atanan Vali Mustafa Çiftçi, görevine başladı.

Valilik bahçesinde Çiftçi'yi, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler karşıladı.

Vali Çiftçi, valilik makamında göreve başlama yazısını imzaladıktan sonra gazetecilere, daha önce görev yaptığı yerlerden bahsetti.

Erzurum'u 20 yıl öncesinde Tekman ilçesinde kaymakam olarak görev yaptığı sırada tanıdığını ifade eden Çiftçi, "Erzurum'u çok değişmiş ve gelişmiş buldum. İnşallah bundan sonra da Erzurum'un daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Erzurum tabii bizim tarihi şehirlerimizden bir tanesi. Kadim bir Türk şehri. Şehirde 109 tarihi caminin ve 26 türbenin olması buranın bir Selçuklu ve Osmanlı şehri olduğunu gösteriyor." dedi.

"ERZURUM 'DOĞUNUN BAŞKENTİ' UNVANINI FAZLASIYLA HAK EDEN BİR ŞEHİR"

Çiftçi, Erzurum'un 1900 metreye yakın rakımıyla Türkiye'nin en yüksek vilayetlerinden biri olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"İlimizin bu şekilde bir yükseltiye sahip olması kış sporları açısından özellikle de kayak sporu açısından burayı önemli bir cazibe merkezi haline getiriyor. Yine bu şekilde yüksek olmasının hayvancılık açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. İlimizde yaklaşık 800 bin civarında büyükbaş hayvan ve 1 milyon civarında da küçükbaş hayvan olduğunu düşünürsek, ilimiz önemli hayvancılık merkezlerinden bir tanesi. Yine Erzurum 25 bin kilometrekareyi aşkın yüz ölçümüyle Türkiye'nin 4'üncü büyük vilayeti. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman gerek tarihi ve turistik açıdan gerekse tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret açısından Erzurum 'doğunun başkenti' unvanını fazlasıyla hak eden bir şehir."

Erzurum'un hafızlar şehri ve 1001 hatim geleneğinin sürdürüldüğü bir şehir olduğunu kaydeden Çiftçi, böyle mübarek bir kentin herkese nasip olmadığını belirterek, bu şehre vali olarak kendisini atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Vali Çiftçi, görevi süresince güzel iz ve eserler bırakmak istediğini vurgulayarak, "İnşallah Cenabıhak beni hayırlı eserler bırakmaya muvaffak eyler. Böylece hem Erzurumluların duasına hem de Cenabıhakk'ın rızasına nail olmak en büyük gayemdir. Benden önce görev yapan başta Okay Memiş valimiz olmak üzere bütün hayırlı hizmetlerde emeği geçmiş olan valilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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