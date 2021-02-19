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Erzurum Valisi Okay Memiş, Kovid-19 aşısı yaptırıp vatandaşları aşı olmaya davet etti

19.02.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Erzurum Valisi Okay Memiş, Kovid-19 aşısı yaptırıp vatandaşları aşı olmaya davet etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yaptırıp vatandaşları da aşı olmaya davet etti.

Memiş, salgınla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesinde yaptırdı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve beraberindekilerle hastaneye gelen Memiş, aşı olduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ilde şu ana kadar yaklaşık 45 bin kişiye Kovid-19 aşısı uygulandığını aktardı.

Aşıda herkesin sırasını beklemesi, sırası gelenin aşı olmaktan kaçınmaması gerektiğini anlatan Memiş, kendisinin de aşı için sırasını beklediğini söyledi.

Vali Memiş, salgını bitirmenin tek yolunun tedbirlere uymak ve kuralları yerine getirmekten geçtiğini hatırlattı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığının normalleşme takvimini açıklayacağına vurgu yapan Memiş, şöyle konuştu:

"İller bazında görülen vakalara göre düzenlemeye gidilecek. Erzurum olarak vatandaşlardan ricam kurallara uysunlar. Ben aşının ilk dozunu oldum, 28 gün sonra ikinci dozu olacağım ama kurallara uymaya devam edeceğim. İnsanların alınan kararlardan sıkıldığının farkındayız ama hepimiz için kurallara uymak zorundayız. Genel olarak vaka sayılarında düşüş var. Yeniden pik yapma ihtimaline karşı tedbirlere devam etmek zorundayız. Esnafımızı, ailemizi düşünerek tedbirlere mümkün olduğu kadar uyarsak salgını hep birlikte yeneriz. Bilim Kurulu ne diyorsa onu yapacağız. Vaka sayıları bu şekilde devam eder ve yükselmezse Erzurum ile ilgili tedbirleri olumlu şekilde değerlendiririz diye düşünüyorum."

- "Devletimizin kabul ettiği aşıya sonuna kadar güveniyorum"

Memiş, salgın sürecinde sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının özverili şekilde görevlerini yerine getirdiğine dikkati çekti.

Kovid-19'un görüldüğü tarihten bugüne gelinen süreçte elde edilen başarının devamının aşıyla mümkün olacağını anlatan Memiş, "Devletimizin kabul ettiği aşıya sonuna kadar güveniyorum. Bütün vatandaşlarımız duyarlılık gösterirse, normalleşme sürecinde Erzurum olarak pandemide ve pandemi genel durumuna baktığımızda güzel şeyler söyleyebiliriz. Aşılamada rakamlarımız biraz düşük. Şu an 45 bin seviyelerinde. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşıya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tortum Kaymakamı Okan Daştan da CoronaVac aşısının ilk dozunu Toplum Sağlığı Merkezinde yaptırdı.

Daştan, aşı olduktan sonra, herkesi aşı uygulamasından yararlanmaya davet etti.

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