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Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimleri mayısta yağan karla beyaza büründü

16.05.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimleri mayısta yağan karla beyaza büründü

Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayının ortasında kar yağdı.

Erzurum'da dün gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Palandöken Kayak Merkezi ve çevresinde etkisini artıran kar yağışı sonrası, bahar aylarında yeşile bürünen dağın yüksek kesimleri ve etekleri beyaz örtüyle kaplandı.

Piknik alanlarında bulunan kamelyaların üzerinde kar birikintileri oluşurken, Palandöken Dağı eteklerinde baharda açan çiçekler ve yeşil örtünün karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı kentin bazı ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

Ardahan'da da kent merkezinde sağanak etkili olurken yükseklere kar yağdı.

Kardan dolayı özellikle Ardahan ile Göle ilçesi arasındaki tepeler beyaza büründü.

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Anahtar Kelimeler:
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