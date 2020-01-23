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Erzurum yılın en büyük kış sporu etkinliği

ERZURUM HABERLERİ  | 23.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

Yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, Erzurum Palandöken’i ele geçirmeye hazırlanıyor.8 Şubat Cumartesi günü binlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkunu, Türkiye’nin uluslararası turizme açılan yüzü ve 2018’de dünyanın en iyi 40 kayak merkezi arasında gösterilen Palandöken’de heyecanlı ve farklı bir kış sporu deneyimi yaşayacak.Palandöken’le birlikte aynı anda Kartalkaya, Erciyes ve Uludağ’da da gerçekleştirilecek benzersiz etkinlikte katılımcılar hem yarışacak hem de eğlenecek.

Erzurum yılın en büyük kış sporu etkinliği

Yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, Erzurum Palandöken’i ele geçirmeye hazırlanıyor.
8 Şubat Cumartesi günü binlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkunu, Türkiye’nin uluslararası turizme açılan yüzü ve 2018’de dünyanın en iyi 40 kayak merkezi arasında gösterilen Palandöken’de heyecanlı ve farklı bir kış sporu deneyimi yaşayacak.
Palandöken’le birlikte aynı anda Kartalkaya, Erciyes ve Uludağ’da da gerçekleştirilecek benzersiz etkinlikte katılımcılar hem yarışacak hem de eğlenecek. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek Red Bull Homerun’a katılmak isteyen herkes redbull.com.tr/homerun adresinden başvurabilecek.
Palandöken ile birlikte Erciyes, Kartalkaya ve Uludağ’da gerçekleştirilecek, spor ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlikte, amatör ve profesyonel sporcular, heyecanlı ve farklı bir kış sporu deneyimi yaşayacak. Red Bull Homerun, kayıtların açıldığı ilk haftada Erzurum’daki 100’den fazla ekstrem spor ve adrenalin tutkunundan başvuru aldı.
Yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaşacağı sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşuyor. Her kategorinin kadın ve erkek birincilerinin yanı sıra en eğlenceli kostüme de sürpriz ödüllerin verileceği etkinliğe ücretsiz olarak katılınabiliyor.

Erzurum yılın en büyük kış sporu etkinliği

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