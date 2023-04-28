Erzurum'da 16 megavatlık GES projesinin ilk etabı açıldı

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle, 16 megavatlık projenin birinci etabı olan Yakutiye'deki Yerlisu Mahallesi, Aziziye'deki Ilıca Mahallesi ile Ocak Mahallesi'nde bulunan toplam 8 megavatlık santrallerin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende, projenin kamu yatırımları arasında önemli bir yere sahip olduğunu ve sözleşme süresinden daha erken hizmete açıldığını söyledi.

Erzurum'da yapılan yatırımların şehrin ve ülkenin kalkınmasına vesile olacağını ifade eden Sekmen, "Bugün önemli bir yatırımın açılışını yapıyoruz. Vaat değil, artık biz eser üzerine, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi eser katıyoruz. Biz eser hareketiyiz. Laf değil, söz değil, eser üretiyoruz. Birileri söz üretiyor, laf söylüyor. Birileri de icraat yapıyor, lafı da vaat olarak söylese yine bir şey demeyeceğim de bir de yalan söylüyorlar. Bakın dün burada miting yapmaya çalışan bir partinin genel başkanı ne dedi, 'Acaba Rus gazı mı?' Sayın genel başkan, bizim Tekman Katranlı Mahallesi'nde devletimiz şu anda petrol arıyor petrol." diye konuştu.

Sekmen, GES projesi sayesinde belediyenin kazanç sağlayacağına işaret ederek, projenin ikinci etabının da haziran ayında hizmete gireceğini dile getirdi.

"30 MEGAVAT CİVARINDA DA RÜZGAR SANTRALİ KURULACAK"

Belediyenin enerji alanında yaptığı yatırımlar ile diğer projeleri de anlatan Sekmen, şöyle konuştu:

"Projenin parasını nereden bulduk, parayı bankadan aldık. Dört, dört buçuk yıl, beş yıl gibi sürede kendini amorti edecek ve arkasından yıllarca devletin kasasına para girecek. Ayda 3 ila 4 milyon lira belediyenin kasasına para girecek. Allah nasip ederse biyogazdan da enerji üreteceğiz. Bizim hayvan pazarımız var biliyorsunuz, bir de çevrede bir sürü vatandaşımızın çiftlikleri var. O gübreler de boşa gidiyor. Biz inşallah tesisimizi kuracağız. Buradan da 5 megavat mertebesinde gaz elde edeceğiz. 30 megavat civarında da rüzgar santrali kurulacak. Konaklı Mahallesi'nin altında bir sondaj yapıyoruz. Şu an 1200 metre inildi. Hedefimiz, 4 bin metreye kadar inmek. Yer delinecek. Birincisi termal su bulacağız. Termal su bulup otellerimize vereceğiz. İkincisi 80 derecenin üzerinde olursa bundan da termal enerji elde edeceğiz."

Sekmen, Erzurum'da termal su ile ısınma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise 14 Mayıs seçimlerinin önemi değinerek, "Dün bu alanda bir partinin genel başkanı miting yaptı. Onun miting yaptığı ve dolduramadığı bu alanı, belediyemizin yüzlerce hizmetinden sadece birisi için yaptığımız açılışta doldurduk. Erzurum kim ne hak ederse, ona hak ettiğini verir. Onlar da onu hak etmişti, hak ettiklerini aldılar." diye konuştu.

