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Erzurum’da 340 bin 290 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

ERZURUM HABERLERİ  | 10.06.2020 10:35 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı açıklama, “DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı açıklama, “DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir. Bu kapsamda Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir olan Erzurum’da 09.06.2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Erzurum ilimiz ve ilçelerimizde toplam 340 bin 290 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Erzurum il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 340 bin 290 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 204 milyon 174 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Erzurum ilimizde en önemli sulama projelerinin başında Erzurum Daphan Ovası Sulamasıdır. İş kapsamında 204 bin 300 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 122 milyon 580 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Erzurum ilimizde diğer bir önemli projede Pasinler Ovası sulamasıdır. İş kapsamında 135 bin 990 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 81 milyon 594 bin 500 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

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