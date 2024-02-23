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Erzurum’da 825,93 gram metamfetamin ele geçirildi

İHA İHA
23.02.2024 14:04
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Erzurum polisi yaptığı operasyonda 825,93 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Erzurum’da 825,93 gram metamfetamin ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik Erzurum merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde A.K. (30) isimli şahısdan yapılan arama işlemlerinde 825,93 gram metamfetamin maddesi ve 10 bin 215 TL para ele geçirildi. . Adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, nakli ve kullanımı ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” denildi.

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