Erzurum'da ailesinin kaybolduğunu iddia ettiği genç kız bulundu

Erzurum'da ailesinin kaybolduğunu öne sürdüğü genç kız bulundu.

Kentte 1 Ağustos pazar günü düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek için arkadaşlarının yanından ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu Pınar Ç'nin (23) ailesi durumu polise bildirdi.

Polis de ailesinin kaybolduğunu iddia ettiği genç kızı bulmak amacıyla çalışma başlattı.

Genç kız da durumdan haberdar olunca Yenişehir Polis Merkezine gelerek ifade verdi.

İfadesinin ardından polis merkezinden ayrılan Pınar Ç'nin, kendi isteğiyle arkadaşının yanında kaldığını söylediği öğrenildi.



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