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Erzurum'da, Ankara merkezli FETÖ operasyonu kapsamında bir kişi gözaltına alındı

19.10.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da, Ankara merkezli FETÖ operasyonu kapsamında bir kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imamlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum'da bir kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları ve operasyonel hatlar aracılığıyla bazı yargı teşkilatı çalışanlarıyla irtibat kurarak örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen mahrem imamlarına yönelik iki ayrı operasyonda 123 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli Erzurum'daki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.

Operasyon kapsamında ayrıca hakkında gözaltı kararı bulunan iki kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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