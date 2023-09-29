YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da ATM'nin kilidini baltayla açmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Erzurum'da ATM'nin kilidini baltayla açmaya çalışan şüpheli tutuklandı

29.09.2023 09:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da ATM'nin (Otomatik para çekme makinası) kilidini baltayla kırmaya çalışırken çarşı ve mahalle bekçilerinin yakaladığı şüpheli tutuklandı.

Merkez Yakutiye ilçesinde, gece devriye görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, bir banka ATM'sinin arka kapısının kilidini baltayla kırmaya çalışan C.J'yi suçüstü yakaladı.

Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, ATM'ye baltayla saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde olay yerine gelen saldırganın, bir süre bekledikten sonra baltayla ATM'nin kilidinin bulunduğu bölgeye vurması ve etrafında gezinmesi, sonrasında çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanması yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük usta Neşet Ertaş Muğla’da türküleri ile anıldıBüyük usta Neşet Ertaş Muğla’da türküleri ile anıldı
Balıkesir'de Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldüBalıkesir'de Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü
89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi bitişiğindeki cadde çift yönlü trafiğe açılıyor89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi bitişiğindeki cadde çift yönlü trafiğe açılıyor
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 29 Eylül Cuma

İmsak
04:39
Sabah
06:02
Öğle
12:10
İkindi
15:31
Akşam
18:09
Yatsı
19:27

Erzurum Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Cuma

Kongre eczanesi
Yakutiye
Işik eczanesi
Karayazi
Yildiz eczanesi
Pasinler
Yeni burçak eczanesi
Ispir
Tekman eczanesi
Tekman
Şehr-i şifa eczanesi
Hinis
Yeni hilal eczanesi
Cat
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.