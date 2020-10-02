Erzurum'da baldızı ve bacanağını öldüren eski uzman çavuşa iki kez ağırlaştırılmış müebbet

Erzurum'da, baldızı ve bacanağını tabancayla vurarak öldüren meslekten ihraç edilen uzman çavuş Mükremin Turan, "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 2 yıl 2 ay hapis ve bin 200 lira adli parayla cezalandırıldı. Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mükremin Turan, baldızı Hülya Özmen ile eşi Fatih Özmen'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Turan'ın üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı eylemlerine uyan "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında" ise 2 yıla kadar alt sınırdan ayrılarak cezalandırılmasını talep etti. Turan'ın duruşma tutanaklarına yansıyan saldırgan davranış ve sözleri nedeniyle hakkında takdir indirimi uygulanmamasını isteyen savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Sanık Turan da esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, canavarca hisle öldürmüş olsa diğer öldüren kişiler gibi parçalayıp kovaya koyma gibi faaliyetlerde bulunması gerektiğini öne sürdü.

Sadece ateş ederek ölüme sebebiyet verdiğini ileri süren Turan, şunları dile getirdi: "Cesetlerde oynama yapmadım. Canavarca hisle adam öldürme suçunu kabul etmiyorum. Mesleğinde dolu dolu maaş alırken ailede benden değerlisi yoktu. İşimden olduktan sonra aç kalma korkusu sardığı için ki eşim lüks yaşamayı seven birisidir, bu nedenle farklı planlar kurdu. Bu nedenle 2 can topraktadır, ben ise ömür boyu dört duvar arasından kalacağım. Beni bu işi yapmaya sevk eden eşimdir. Fatih'in belki de hiç suç yoktur. Yoldan çıkartarak planlarına dahil eden eşimdir. Bu suçla huzurunuzda bulunuyorsam cani ve canavar değilim." Turan, bir talihsizlikle mesleğinden olduğunu anlatarak, "Meslekten sonra işsiz kaldığım andan itibaren eşimin kurduğu planlarla gelecekle ilgili yaşama kaygısıyla bu sonuca ulaştık. Beraatimi ve lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum." dedi. Aile avukatı Tolga Terzioğlu ise mütalaaya eşlik ettiklerini belirterek, "Olayda sadece tasarlama yoktur. Aynı zamanda sanığın öldürme anında yaşadığı mutluluk işin içine canavarca hissi dahil etmektedir. Her ne kadar maktul Hülya'yı istemeden öldürdüğünü beyan etmiş ise de olaydan sonra 32 bin lira kan parası adı altındaki parayı maktullerin ailesine değil de katılan Fatma Turan'ın hesabına göndermesi bu hususta tasarlama yaptığını ortaya koymaktadır. Sadece öldürme değil, korku, kaygı ve panik yaratacak şekilde ateş etme ve mala zarar verme suçlarını da işlemiştir. Vicdanları tatmin edecek bir ceza verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.