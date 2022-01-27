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Erzurum'da belediye ekipleri donmak üzere olan 63 köpek yavrusunu kurtardı

27.01.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da belediye ekipleri donmak üzere olan 63 köpek yavrusunu kurtardı

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri donmak üzere olan 63 köpek yavrusunu kurtararak tedavi altına aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çağrı merkezine gelen bir ihbarı değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, köpekleri kurtarmak üzere olay yerine hareket etti.

Erzurum-Çat kara yolu üzerinde soğuktan titreyen 63 köpek yavrusunu bulan ekipler, hayvanları barınağa getirerek mama verip tedavi altına aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, köpeklerin tedavi ve bakımlarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çağrı merkezimize gelen görüntülü ihbarı anında değerlendirdik. Ekiplerimiz olay mahalline vardığında başıboş bir vaziyette olan 63 yavru köpeği veterinerler eşliğinde hayvan barınağımıza ulaştırdı. Şu an tedavi ve bakımları sürüyor. Büyükşehir Belediyemizin Hayvan Barınağı ekiplerine, veteriner hekimlerimize ve mesai arkadaşlarıma, gösterdikleri yakın ilgi ve özveriden dolayı çok teşekkür ediyorum."

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