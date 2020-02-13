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Erzurum’da bilek güreşi heyecanı

ERZURUM HABERLERİ  | 13.02.2020 14:01 | Son Güncelleme

Erzurum’da okullar arası bilek güreşi müsabakalarına rekor katılım oldu.

Erzurum’da okullar arası bilek güreşi müsabakalarına rekor katılım oldu. Sporcular sağ ve sol kolda şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı.
Okul Sporları 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Kapsamında Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Ortaokul ve Liseler arası Bilek Güreşi İl Şampiyonası Kazım Karabekir Spor Salonu’nda yapıldı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası Bilek Güreşi İl Şampiyonasına okullardan rekor katılım oldu. 310 sporcu sağ ve sol kolda şampiyon olmak için kıyasıya yarıştı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Kazım Karabekir Spor Salonu Tesis Amiri Mehmet Erdem, Bilek Güreşi İl Temsilcisi Ahmet Gökhan Karadağ, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Gökhan Seven’in de izlediği müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.
Emel Salman, Sevilay Atay ile Serkan Adsoy’un hakem olarak yönettiği bilek güreşi müsabakaları nefes kesti. Oldukça heyecanlı geçen okullar arası bilek güreş il şampiyonasında dereceye giren sporculara madalya verildi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, rekor katılımla iki gün boyunca yaptıkları bilek güreşi müsabakalarına katılan tüm öğrenci ve beden eğitimi öğretmenleri ile okul idarecilerine teşekkür etti. Taşkesenligil, 310 sporcunun katılımı ile yaptıkları il şampiyonasında dereceye giren sporcuları kutlayarak başarılı olan sporcuların bölge şampiyonasında Erzurum’u temsil edeceklerini söyledi.
Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Gökhan Seven de, bilek güreşine okulların katılımı karşısında bir hayli mutlu olduklarını belirterek, “Bu spor okul sporlarına girdi ve görüyorsunuz çok büyük bir rağbet gördü. Bunun için gurur duyuyoruz” dedi.

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