Erzurum'da bitkin bulunan ebabil kuşu bakımının ardından doğaya bırakıldı

Kent merkezinde yerde hareketsiz duran ebabil kuşunu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından ebabil koruma altına alındı.

Muayene sonucunda sağlık sorunu olmadığı belirlenen ve şırıngayla beslenen ebabil kuşu, Albayrak tarafından özenle bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Albayrak, AA muhabirine, ayakları kısa olan ebabilin normal kuşlar gibi sıçrayarak uçamadığını belirterek, "Bitkin bulunan ebabil kuşunun kanat kontrollerini ve genel bakım beslenmesi yaptık. Bakımlarının ardından yüksek yerden uçuracağız. Vatandaşlar bitkin halde bu kuşları bulduklarında, kanat ve ayaklarında bir yara yoksa çok rahat burun deliklerinden su içirip besleme yapabilir ve uçurabilir."ifadelerini kullandı.





