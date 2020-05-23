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Erzurum’da cadde ve sokaklar boş kaldı

ERZURUM HABERLERİ  | 23.05.2020 13:51 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Bayram öncesi ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Erzurum’da caddeler ve parklar işçilere kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Bayram öncesi ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Erzurum’da caddeler ve parklar işçilere kaldı. Erzurum Büyükşehir belediyesi ekipleri park ve bahçelerde, refüjlerde temizlik çalışması yaptı. Ekipler rahat bir ortamda ot biçip temizlik çalışması gerçekleştirdiler.
Öte yandan Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aşkale, Çat, Kars kapı ve sanayi kavşağında yol kontrollerini sürdürdü. Trafik ekiplerince durdurulan araçlarda sürücülere ve yolculara seyahat izin belgeleri soruldu.

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