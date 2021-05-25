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Erzurum'da dolu, Ağrı, Kars ve Iğdır'da sağanak etkili oldu

25.05.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da dolu, Ağrı, Kars ve Iğdır'da sağanak etkili oldu

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Erzurum'da dolu, Ağrı, Kars ve Iğdır'da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Erzurum'da aniden bastıran dolunun ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kısa süreli yağış nedeniyle bazı bölgelerde küçük su birikintileri oluştu.

- Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde sağanak etkili oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine sığındı.

Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.

- Iğdır

Iğdır'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Eski altyapı sisteminden kaynaklanan su birikintilerinin tahliyesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.

- Kars

Kars'ın Kağızman ilçesinde de sağanak etkili oldu.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Vatandaşlar ile sürücülerin su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadığı ilçede, belediye ekipleri çalışma başlattı.

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