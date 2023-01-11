Erzurum’da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Erzurum’da beklenen kar yağışı olmayınca, dondurucu soğuklar etkili oluyor. Eksi 8 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle Erzurum’da her yer buz tuttu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 14, gündüz ise sıfırın altında 8 dereceye düşmesi nedeniyle araba camları, yapay göl, cadde ve sokaklar buz tuttu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği beklenmektedir" denildi.

Öte yandan, bölge genelinde hava sıcaklıkları sıfırın altında Erzurum’da 14, Ardahan’da 21, Bayburt’da 12 ve Erzincan’da 8 derece olarak ölçüldü. Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı ise 32 santimetreye ulaştı.

