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Erzurum'da elektrik kablosu çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı

15.10.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da elektrik kablosu çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı

Erzurum'da elektrik kablosu çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, iş yerinden elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Balıklı Mahallesi'nde bir süre önce M.G'ye ait iş yerinden 8 bin metre elektrik kablosu çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 4 gün süren çalışması sonucu hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheliye yönelik Kars ve Ardahan'da operasyon düzenlendi.

Çalınan kablo Ardahan'ın Göle ilçesinde faaliyet gösteren bir hurdacıda bulunurken, şüpheliler Ş.D, Y.A, F.A ve Y.Ş. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinden ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan kablo, jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

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