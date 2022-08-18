Erzurum'da evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Erzurum'daki evinde aniden fenalaşan 3 çocuk babası Ahmet Çakmak (35), hayatını kaybetti.

Yakutiye İlçesindeki Gökdeniz Caddesi'ndeki evinde ailesiyle sabah kahvaltı yapan 3 çocuk babası Çakmak, aniden fenalaşıp yere yığıldı. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Çakmak'ın kesin ölüm nedeni, otopsi işlemleriyle kesinleşecek.



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