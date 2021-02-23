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Erzurum'da hayata geçirilecek 31 projeyle bin kişiye iş imkanı sağlanacak

23.02.2021 18:35 | Son Güncelleme:
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Erzurum'da hayata geçirilecek 31 projeyle bin kişiye iş imkanı sağlanacak

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından onaylanan ve toplam yatırım tutarı 56 milyon lira olan 31 projenin tamamlanmasıyla Erzurum'da ilave bin kişilik istihdam sağlanacağı bildirildi.

KUDAKA'dan yapılan açıklamada, 3 Kasım 2020'de ilan edilen "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında sunulan projelere ilişkin değerlendirme sonuçlarının bugün Erzurum'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında onaylandığı belirtildi.

Bölgenin öne çıkan turizm, tabii kaynaklar, et, süt ve arıcılık sektörlerinin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması amacıyla hazırlanan programa, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar tarafından 120 proje başvurusu yapıldığı ifade edildi.

Değerlendirme süreci sonunda 31 projenin başarılı bulunduğu, bu projelerin 56 milyon lira olan toplam yatırım tutarının 36 milyon lirasının KUDAKA tarafından sağlanacağı bildirildi.

Destek sağlanan projelerle kentte istihdamın ve üretimin artırılmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Destek almaya hak kazanan projelerle kış, kültür, sağlık, doğa ve alternatif turizmin bölgede canlandırılması için ihtiyaç duyulan altyapının oluşturulması, bölgenin sahip olduğu turizm değerlerinin etkin bir şekilde tanıtılması ve turizm sektöründeki insan kaynağının geliştirilmesi, bölgede et, süt ve arıcılık sektörlerinde rekabet edebilirliğin geliştirilmesi için girdi maliyetlerinin azaltılması, ürün kalitesinin, çeşitliliğinin artırılması ve sektör verimliliğin yükseltilmesi, tabii kaynakların ekonomiye kazandırılması, üretim kapasitelerinin artırılması, yenilikçi yöntemlerle işlenmesi ve insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapının oluşturulması hedefleniyor."

Bu yatırımların hayata geçirilmesiyle bölgede bin kişilik ilave istihdam sağlanmasının öngörüldüğü, özellikle organize sanayi bölgelerinde uygulanacak projelerle özel sektörün bölgeye daha nitelikli yatırımlar yapmasının önünün açılacağı ifade edildi.

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