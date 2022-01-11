Erzurum'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Erzurum'da, kamu kurum ve kuruluşları ile iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte haberleşme ve nakil kablosu hırsızlığının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları ve bu işi meslek haline getirdikleri öne sürülen bir şebekeye yönelik Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.

Bu çerçevede yaklaşık 6 ay süreyle takibe alınan şebeke mensuplarının yakalanması için kent merkezi ve ilçelerdeki 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, 6 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları anlaşılan 9 kişi yakalandı.

Bu kişilerden 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ve 5 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait 3 fişek, 1 sökü demiri, 28 kilo 500 gram bakır kablo, 1 dalgıç pompa, 8 sayaç, 9 metre uzunluğunda elektrik kablosu, demir kesme makası, 1 balyoz, 2 tren rayı, 120 kilogram ağırlığında elektrik trafosu iç saç plakaları, 4 adet bölgesel baz istasyonu aküsü, elektrik trafosu bağlantı demirleri ve demir bahçe çitleri ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 5 kişi ise 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

