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Erzurum’da kaçak göçmen operasyonu

ERZURUM HABERLERİ  | 24.05.2020 22:14 | Son Güncelleme

Erzurum’da Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.Erzurum İl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yurda yasa dışı yollarla giren 3 kaçak göçmen olduğu istihbaratını aldı.

Erzurum’da kaçak göçmen operasyonu

Erzurum’da Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.
Erzurum İl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yurda yasa dışı yollarla giren 3 kaçak göçmen olduğu istihbaratını aldı. Ekipler tarafından Mahallebaşı semtinde bulunan eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 3 şahıs ekipler tarafından Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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