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Erzurum'da kar üzerinde voleybol heyecanı

ERZURUM HABERLERİ  | 07.03.2020 14:20 | Son Güncelleme

Erzurum'da kar üzerinde voleybol heyecanı

Erzurum'da düzenlenen "Palandöken Kar Voleybolu Şampiyonası" başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF), Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, farklı illerden 22 erkek ile 6 kadın voleybol takımı katıldı.

Organizasyonda, 120'nin üzerinde sporcunun oluşturduğu takımlar, finale çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Renkli geçen turnuvada, sporcuların kar üstünde zaman zaman zor anlar yaşadığı gözlendi.

TVF İl Temsilcisi Aytekin Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar voleybolu branşının ulusal yarışma haline geldiğini söyledi.

Düzenlenen organizasyonlarla kar voleybolunu Erzurum'daki sporculara sevdirmeye çalıştıklarını ifade eden Gültekin, "Kar voleybolu hayallerimizden biriydi. Kar voleybolunu dünyada ilk kez 2002 yılında biz yaptık ama bir türlü bunu resmileştiremedik." dedi.

Gültekin, kar voleybolunun günümüzde resmileştiğini belirterek, Türkiye'de bu branşa ilgi duyulması ve sporcuların yetişmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Kar voleybolunun oynanmasının zevkli olduğunu dile getiren Gültekin, şunları kaydetti:

"Sporcularla konuştuğumuzda kar voleybolundan çok zevk aldıklarını söylüyor. Aslında çok zevkli ve düştüğünüz zaman canınız acımıyor. Kar voleybolu, plaj voleybolunun kar da oynananın aynısı değişen hiçbir şeyi yoktur. Aslında biraz soğukla mücadelesi zorluyor ama plaj voleybolunda da sıcaklıkla mücadele ediyor. Kar voleybolu çok zevkli ve keyifli bir spor dalı oldu. Bu spor dalının da inşallah yayılacağını tahmin ediyorum."

Organizasyon, yarın yapılacak final maçlarıyla sona erecek.

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Erzurum KAR VOLEYBOLU Palandöken Kar Voleybolu Şampiyonası Palandöken Kayak Merkezi Sporcu

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