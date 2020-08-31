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Erzurum'da kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu arazide ölü bulundu

ERZURUM HABERLERİ  | 31.08.2020 10:34 | Son Güncelleme

Erzurum'da kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu arazide ölü bulundu

Erzurum'un Horasan ilçesinde dün ailesiyle düğün için gittiği mahallede kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, çoban tarafından ölü bulundu.

Kentteki bir okulda müdür yardımcısı olan babası Ebrar Bayrak ile dün Azap Mahallesi'nde katıldığı düğün sırasında kaybolan 2,5 yaşındaki Merve'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Mahallede oynarken kaybolan küçük kız, bir çoban tarafından yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Harran Deresi mevkisindeki arazide ölü bulundu.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Soruşturma sürüyor.

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