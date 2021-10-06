Erzurum'da kızını bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen baba tutuklandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde tartıştığı kızını bıçakla ağır yaraladığı ileri sürülen baba tutuklandı.

İlçenin Şehitler Mahallesi'nde 1 Ekim'de kızı D.Ş'yi (17) boş arazide bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçarken polisin takibiyle gözaltına alınan E.S.Ş'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı baba, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında polislerce Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkça ifadesi alınan baba, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren D.Ş'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.



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